Иерусалим, 9 октября, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным он собирается обсудить международное признание израильского контроля над Голанскими высотами, военное присутствие Ирана в Сирии и решимость еврейского государства противостоять этой угрозе. Об этом Нетаньяху заявил 8 октября во время поездки на Голанские высоты.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

Напомним, что 7 октября Нетаньяху заявил, что в ближайшее время он намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Российско-израильские отношения обострились после того, как в результате действий ВВС Израиля потерпел крушение российский самолет-разведчик Ил-20 в небе над Восточным Средиземноморьем недалеко от берегов Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Кремле заявили, что не исключают возможности переговоров Путина с Нетаньяху, однако каких-то конкретных договоренностей пока нет.

Нетаньяху заявил, что хочет обсудить с Путиным ситуацию вокруг Голанских высот.

«Израиль на Голанских высотах — это факт, который мировое сообщество должно признать. Насколько это зависит от меня, Голаны навсегда останутся под израильским суверенитетом, потому что в противном случае мы получим Иран и «Хезболлах» на берегах озера Кинерет», — сказал глава израильского правительства.

Также Нетаньяху вновь обвинил Иран в намерении разместить войсковую группировку вблизи Голанских высот, чтобы действовать против израильских оккупационных войск. Премьер подчеркнул, что Израиль будет противодействовать усилению позиций Ирана в Сирии.

«Я намерен обсудить эти вопросы с президентом Путиным, с которым мы вскоре встретимся. Я договорился с президентом Путиным о важной координации в сфере безопасности между Армией обороны Израиля и российскими военными. И, конечно, вместе мы развиваем добрые отношения между Россией и Израилем», — рассказал Нетаньяху.