Москва, 9 октября, 2018, 00:33 — ИА Регнум. У стран НАТО есть две ценности — валюты доллар и евро, заявил 8 октября депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов в эфире Первого канала.

Доллары и евро

Он ответил на слова германского журналиста-международника Александра Рара о «антиценностную революцию».

«Америка и Европа, которые считали, что победили в Холодной войне, создали уникальную либеральную систему на Западе, которую начали расширять в другие континенты мира. Этому же способствовало расширение НАТО, потому что про НАТО начали говорить, что это не военная организация, а организация ценностей. И это самое опасное, когда у группы государств появляется монополия на высшую мораль, на то, что она всегда права, а другой всегда не прав, на право ведения войн, как в Ливии, Ираке и других местах», — рассказал Рар.

По его словам, приход Дональда Трампа к власти в США означал «антиценностную революцию», поскольку «люди проголосовали за человека, который говорил, что американские интересы превыше всего».

«Я знаю две ценности НАТО — это доллар и евро. Остальные либо не расходятся с российскими ценностями, либо те, которые выдвигаются на первый план, но таковыми не являются», — ответил Никонов.