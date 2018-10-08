Казань, 9 октября, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Перевозчики в Казани требуют поднять стоимость проезда в автобусах до 32 рублей, на 7 рублей, или 28%. В противном случае, предупреждают транспортники, на линии будет выходить меньше автобусов, водители разбегутся, а с наступлением холодов нечем будет платить за топливо.

Д. Сагдеев Автобус. Казань

По расчетам транспортников, 30 рублей — это себестоимость каждой поездки, для того чтобы получать прибыль на развитие производства, необходимо добавить еще два рубля. В качестве обоснования таких расчетов перевозчики напоминают о росте цен на дизельное топливо, ГСМ, ремонт и запчасти.

«Дизельное топливо в 2015 году обходилось нам по 32,75 рубля за литр, сегодня оно стоит 42,80 рубля. Одно колесо российского производства подорожало за три года с 9 тыс. рублей до 14 тыс., а изнашивается оно за два месяца. Запчасти импортные, цены на них привязаны к доллару», — рассказал изданию «Реальное время» учредитель ООО «Байлык №3» и депутат Госсовета Татарии Руслан Юсупов.

При этом он отметил, что к традиционным для транспортников убыткам при перевозке льготных категорий граждан (льготный тариф составляет 15 рублей) добавились убытки за билеты, приобретаемые на средства «электронного кошелька».

«Люди приобретают единый проездной на месяц за 750 рублей и ездят за те же 15 рублей вместо 25 при себестоимости поездки 30 рублей. Причем количество таких пассажиров растет в геометрической прогрессии: если в 2016 году 1,1 млн пассажиров ездили по обычным проездным билетам, а 366 тыс. человек купили единый, то … за 9 месяцев этого года обычные проездные купили 573 тыс. пассажиров, а единые — 520 тыс.», — отмечают перевозчики.

При этом пока в Госкомитет по тарифам с соответствующим предложением транспортники не обращались, сообщила пресс-секретарь комитета Гульзада Кычакова. Как сообщало ранее ИА REGNUM, планировалось, что цена на проезд в Казани вырастет с 1 октября 2018 года. Однако затем было принято решение отложить рост тарифов. Последний раз стоимость проезда в Казани поднималась весной 2016 года до 25 рублей — с этого момента цена билета на автобус не менялась.

В настоящее время самый дорогой проезд в общественном транспорте в Приволжском федеральном округе — в Нижнем Новгороде, там за билет придется отдать 28 рублей.