Уфа, 8 октября, 2018, 23:01 — ИА Регнум. В полицию Уфы обратился мужчина, который представился Конором Макгрегором и заявил, что на него напал Хабиб Нурмагомедов. В полиции заверили, что примут все необходимые меры в рамках компетенций ведомства.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

«Сообщение от гражданина поступило в полицию по телефону, оно официально зарегистрировано», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официального подтверждения наличия данного обращения пока нет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 октября российский борец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов одолел ирландского бойца Конора Магрегора в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) и отстоял титул чемпиона в легком весе. Для Нурмагомедова это уже 27-я победа в карьере. Он не проиграл еще ни одного боя. Макгрегор проиграл в четвертый раз. Всего у него 21 победа в карьере. Сразу после победы Нурмагомедов, услышав оскорбительные выкрики со стороны представителей команды соперника, бросился на тех, кто его оскорблял, и в зрительном зале и на октагоне завязалась массовая драка, в которой участвовал Макгрегор и его команда, а также зрители. Только полиция штата Невада смогла стабилизировать ситуацию.

Макгрегор заявил, что против Хабиба «война продолжается».