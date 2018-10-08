Калуга, 8 октября, 2018, 21:52 — ИА Регнум. В Калуге запустят новый проект бережного отношения к окружающей среде #Экалугия. Его на совещании 8 октября представила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области На презентации

По словам министра, работа над проектом ведется на базе Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках образовательной программы «Развитие региональных команд». В команду разработчиков входят специалисты региональных министерств строительства и ЖКХ, природных ресурсов и экологии, экономического развития, профильных агентств, а также руководители органов местного самоуправления Калужского региона.

По словам Антохиной, профильное министерство планирует организовать обсуждение подпрограммных мероприятий на нескольких разных площадках. Замечания и предложения общественных экспертов будут учтены в дальнейшей работе по развитию системы формирования экологической культуры и, как следствие, бережного отношения к природе.

«На министерство природных ресурсов и экологии области возложены задачи по разработке подпрограммы по экопросвещению, и эта работа должна опираться на опыт эковолонтеров», — заявила Варвара Антохина.

Напомним, выполняя указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Калужской области формируют комплексную систему обращения с отходами, которая позволит вдвое уменьшить объемы из захоронения.