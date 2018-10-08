Никосия, 8 октября, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Полиция Кипра сообщила о спасении 21 сирийского беженца с дрейфующей лодки в Средиземном море, 8 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Беженцев к югу от мыса Греко обнаружил торговый корабль, после чего к лодке был направлен патрульный катер полиции.

В настоящий момент все беженцы доставлены в порт Ларнаки. Пока неизвестно, сколько дней мигранты провели в открытом море.

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