Брюссель, 8 октября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Выступление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Брюсселе началось с пародии на танцы премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Жан Клод Юнкер

Видеоролик начала выступления с передразниванием танцевальных движений, опубликованный в сети 8 октября, сразу же обогнал по популярности запись самой речи главы Еврокомиссии.

Жан-Клод Юнкер, в ожидании окончания музыкальной фонограммы, имитировал танцы Терезы Мэй, изображенные ею под композицию Abba на съезде Консервативной партии.

После более ранних плясок британского премьер-министра в одной из школ Кейптауна танцы Терезы Мэй на партийном съезде привлекли многочисленных «поклонников», оставивших массу язвительных комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент отношения Лондона и Евросоюза осложнены предстоящим выходом Британии из ЕС.