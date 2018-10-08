Ярославль, 8 октября, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Глава Пошехонского района Николай Белов и депутат областной думы 6-го созыва Алексей Окладников судятся с первым секретарем Пошехонского райкома КПРФ 66-летним Анатолием Кудрявцевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском областном суде.

Yarkprf.ru Анатолий Кудрявцев

Белов и Окладников подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В конце июля в Пошехонье прошел митинг, на котором выступал коммунист. Как считают истцы, он обвинил их в коррупции.

«Кудрявцев заявил на митинге, что кто-то лес продает и со мной делятся деньгами — половиной. Этого никогда не было, я никогда деньги не брал и не собираюсь брать. Слава богу, мне хватает моей обычной зарплаты. Именно поэтому иск подан. На митингах надо говорить правду, не ложь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Пошехонского района Николай Белов.

Впрочем, видео или аудиозаписи, подтверждающих правоту иска, у Николая Белова нет, но есть показания свидетелей. Пенсионер, секретарь Пошехонского райкома КПРФ Анатолий Кудрявцев приписываемые ему слова отрицает.

«На митинге я говорил о власти, которая никакие проблемы за это время не решала. Мы район сельский, у нас земля, колхозы, у нас есть море, лес, и мы ничего с этого не имеем. А депутат Окладников никаких потуг для изменения ситуации не сделал. Далее я произнес такую фразу: «Народ считает, что он арендует леса не только в Пошехонском районе». То есть берут в аренду леса на 49 лет и как-то ими распоряжаются», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Пошехонского райкома КПРФ Анатолий Кудрявцев.

Дело рассматривает Пошехонский районный суд. 8 октября состоялось первое заседание. На нем выступили свидетели со стороны истцов. По словам Анатолия Кудрявцева, свидетельские показания расходятся. Суд принял решение перенести свое заседание и пригласить на него новых свидетелей.

Глава района требует в своем иске публичного опровержения и 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Если он выиграет дело, то обещает потратить деньги на нужды района. Такую же сумму заявил и Окладников.