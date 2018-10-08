Вашингтон, 8 октября, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Министерство финансов США «всё ещё обеспокоено» искусственным занижением курса китайского юаня, 8 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар и Юань

«В более широком смысле мы обеспокоены отказом Китая от политики, более ориентированной на рынок, и его постоянной опорой на нерыночные механизмы, что влияет на макроэкономическую и торговую среду», — заявил журналистам представитель казначейства.

Также представитель минфина отметил, что переговоры по данному вопросу между министром финансов США Стивеном Мнучином и представителями Китая на саммитах МВФ и Всемирного банка в Индонезии возможны, но пока не запланированы.

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