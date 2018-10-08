Москва, 8 октября, 2018, 20:04 — ИА Регнум. На 49-м году жизни скончался российский писатель, лауреат премии «Русский Букер» Олег Павлов. Об этом сегодня, 8 октября, пишут «Известия».

Траурная свеча

Павлов окончил Литературный институт в Москве. Его первым произведением стал цикл рассказов «Караульные элегии», который был опубликован в журнале «Литературное обозрение» в 1990 году.

В 2002 году Павлов получил премию «Русский Букер» за роман «Карагандинские девятины».

Среди других известных работ Павлова — «Дело Матюшина», «Дневник больничного охранника» и «Казенная сказка».

Стоит отметить, что в последние годы жизни Павлов практически ничего не писал. В 2012 году вышел его последний роман «Асистолия».

В своих книгах Павлов часто описывал армейскую действительность. Сам он служил в Узбекистане и Северном Казахстане, и многие из его книг автобиографичны.

Книги Павлова были переведены на иностранные языки, в частности английский, французский и итальянский.