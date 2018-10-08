Саратов, 8 октября, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере») после публикации в одной из соцсетей фотографий истощенных лошадей, которые находятся на содержании конной полиции города на территории Саратовского ипподрома. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

Николай Сверчков. Загнанные лошади. 1879

Уход за лошадьми должен был осуществляться в рамках государственного контракта, заключенного с одним из местных предпринимателей. По данным следствия, бизнесмен заключил договор субподряда с другой организацией на выполнение работ по контракту.

В течение полугода предприниматель предоставлял в бухгалтерию городского управления МВД недостоверные акты о выполнении работ, при этом в полном объеме уход за животными не осуществлялся.

За указанный период МВД выплатило предпринимателю 270 тыс. рублей на основании предоставленных документов, что квалифицируется как ущерб в крупном размере.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

О том, что лошади голодают, стало известно еще в начале сентября, их состояние вызвало обеспокоенность у одной из посетительниц ипподрома, сообщает «Саратов 24». По словам директора ипподрома Екатерины Соболевой, лошади базируются в служебном помещении полицейских. Юридического права разбираться с вопросом, каким образом животные содержатся, директор не имеет. По данным МВД, на балансе ведомства — 22 лошади, 12 из которых используются для патрульно-постовой службы. Питаются животные в соответствии с установленными нормами.