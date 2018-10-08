Москва, 9 октября, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 9 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, предполагающий повышенное внимание со стороны российских властей к операциям по снятию наличных с карт иностранных банков, сообщает ИА REGNUM.

Банковские карты

Под обязательным контролем будут находиться операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранном государстве (на территории). Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с ЦБ.

По мнению авторов, предлагаемый подход позволит оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга.

Законопроект направлен на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.