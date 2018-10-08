Москва, 8 октября, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Центробанка до 7,5% было адекватной реакцией на возможный рост инфляции и позволит регулятору вновь перейти к более мягкой денежно-кредитной политике ближе к 2020 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин в ходе заседания экспертного совета Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее в сентябре регулятор впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. Таким образом, сегодня показатель достигает 7,5%.

«Повышение ставки было вызвано опасением того, что в силу того, что мы имеем в начале 2019 года наложение друг на друга и эффекта НДС, и эффекта переноса валютного курса, то инфляционные ожидания в течение 2019 года могут вырасти больше, чем предполагается даже в базовом сценарии», — заявил Заботкин.

По его словам, повышение на 0,25 процентных пункта, это «весьма умеренное повышение процентной ставки».

«Мы очень рассчитываем, как отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, что это решение, которое было принято взвешенным образом, позволит нам вернуться к снижению номинальной процентной ставки в не самом отдаленном будущем. В текущий момент ЦБ ожидает, что это произойдет в конце 2019 — начале 2020 года», — отметил Заботкин.