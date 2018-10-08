Киев, 8 октября, 2018, 19:22 — ИА Регнум. На Украине наблюдается «процесс системного выстраивания диктатуры». Об этом 8 октября в эфире телеканала NewsOne заявил политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, комментируя регистрацию в Раде законопроекта о лишении звания «Народного артиста Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Диктатура

Он выразил сожаление в связи с тем, что на Украине не произошло объединения оппозиционных сил.

«К сожалению, оппозиционные силы, которые еще в начале года имели шанс сформировать единый оппозиционный фронт, потеряли этот шанс. И сейчас мы выгребаем. Надеюсь, что на президентских выборах будет остановлено разворачивание диктатуры… Об этом говорят факты, которые стали повседневностью — факт распространения оружия, факты коррупции в силовых структурах, факты преследования за политическое инакомыслие, факты давления на свободу слова. Это идет каждый день», — сказал Ермолаев.

При этом он сообщил, что власти уже «нормируют даже наши эстетические, литературные, художественные вкусы».

«Диктатура не устанавливается за один день, она разворачивается. Диктатура выражается в установлении жестких ограничительных норм, которые сначала касаются экономической деятельности, затем свободы слова, потом поведения, потом она касается разнообразных кодов — символических, культурных, психологических, связанных с тем, «что можно, что нельзя». Когда речь заходит о деятелях, представляющих культуру и искусство, это говорит о том, что уже нормируют даже наши эстетические, литературные, художественные вкусы. Это все подпадает под определение «установление диктатуры», — добавил Ермолаев.

Он считает, что на Украине нужно создать правовой механизм наказания за попытку установления диктатуры.

«Другое дело, что рано или поздно нам с вами придется создавать не только общественный, но и правовой механизм наказания за попытку установления диктатуры. Круг лиц, который будет нести перед украинским народом ответственность за попытку установления в Украине диктатуры, распространение шовинизма, национализма, достаточно определен», — считает Ермолаев.

Как сообщалось, 3 октября в парламенте Украины был зарегистрирован проект постановления №9156 «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Документ предлагает лишить звания «Народного артиста Украины» певцов Ани Лорак, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Таисии Повалий. Это же звание предлагают отобрать у российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а также у кинорежиссера Владимира Бортко.

«Проектом постановления предлагается обратиться в совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам, а именно лишить государственных наград Украины Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталия Козловского, Бортко Владимира, Филиппа Киркорова, Николая Баскова», — сказано в документе.