Киев, 8 октября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Украинский депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем считает, что администрация президента Украины ведет прямые переговоры с членом партии «За жизнь» Виктором Медведчуком о лояльности телеканалов «112 Украина» и NewsOne к Порошенко. Об этом Найем написал на своей станице в Фейсбуке.

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«Что касается 112 и NewsOne, я уверен, администрация президента уже ведет прямые переговоры с Виктором Медведчуком о лояльности этих медиа к главе государства и агрессивной дискредитации всех его оппонентов. Потому что для команды президента война за чистоту эфира ― это бутафория и корм для электората; очередной инструмент в избирательной гонке, а не вопрос национальной безопасности или интересов страны. Поэтому вместо реальных санкций будет новый медиапакт «порошенко-медведчука» ― еще один в цепочке договоренностей между действующим президентом воюющей страны и кумом человека, развязавшего эту войну», — отметил Найем.

При этом он считает, что телеканалы «112 Украина» и NewsOne «системно и осознанно занимаются антигосударственной пропагандой». По словам Найема, телеканалы «Интер» и «Украина» договорились с администрацией президента.

«Давайте называть вещи своими именами: в команде президента антиукраинскими каналами считаются не те, которые разжигают ненависть, продвигают прокремлевскую повестку, «русский мир» и говорят на языке российской пропаганды; а те, которые критикуют лично Петра Порошенко. Много, и постоянно. Ни у Интера, ни у телеканала Украина проблем с вещанием нет — с ними уже договорились», — добавил Найем.

Кроме того, депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук сообщил, что фракция БПП не хотела голосовать за санкции в отношении телеканала «112 Украина».

«События последних дней вокруг работы телеканалов «NewsOne» и «112 Украина» не определяют никаких санкций и не имеют никаких юридических последствий, кроме одного — должен быть созван Совет национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен данный вопрос. Никакой угрозы телеканалу «NewsOne» нет, а для «112 Украина» ее даже и не было, ведь представители ББП не хотели голосовать за этот телеканал», — написал Мосийчук на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября пресс-служба партии «Батькивщина» проинформировала, что реальным хозяином телеканала NewsOne стал президент Украины Петр Порошенко. Отмечается, что Порошенко якобы заключил союз с «Оппоблоком» и членом партии «За жизнь» Виктором Медведчуком.

Напомним, ранее парламент Украины поддержал проект постановления №9157, которым предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Санкции предусматривают ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов. В проекте постановления предлагается применить санкции к связанным с телеканалом «112 Украина» компаниям «Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», а также к связанному с NewsOne каналу «Новости 24 часа».