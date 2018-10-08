Балабаново, Калужская область, 8 октября, 2018, 18:41 — ИА Регнум. В Калужской области расследуется уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика. Как сообщили 8 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, в квартире одного из домов города Балабанова было обнаружено тело ребёнка с огнестрельным ранением.

Kaluga.sledcom.ru Следственный отдел по Боровскому району.

По предварительным данным, ранение получено из охотничьего ружья, хранившегося в доме. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

С места происшествия следователем изъяты оружие, документы на него, ключи от сейфа и другие вещественные доказательства. Назначены медицинская, генотипическая, баллистическая экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По данным следствия, семья мальчика характеризуется положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области следователи изучают обстоятельства происшествия в деревне Неронов Бор, где было найдено тело 10-летней девочки с огнестрельным ранением. Следствие выяснило, что в ходе игры соседский мальчик произвел выстрел из охотничьего ружья и попал в девочку. От полученного ранения она скончалась на месте. Мальчику — 9 лет. Дети вместе рассматривали ружьё, и ребёнок нажал на курок.