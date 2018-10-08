Воронеж, 8 октября, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Юрий Агибалов покидает пост исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

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Соответствующий указ 8 октября подписал глава региона Александр Гусев. Как сообщается, Агибалов «увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в СМИ попала информация об увольнении с должности вице-губернатора Воронежской области Юрия Агибалова с выплатой ему 23 окладов, при этом затем Агибалов вновь был принят на ту же должность.

Позже журналистам ситуацию прокомментировал губернатор Александр Гусев, объяснив, что 23 единовременных выплаты были назначены Агибалову в связи с его выходом на пенсию (он имеет стаж работы на госслужбе более 28 лет) и общая сумма выплаты составила 223 тыс. рублей. Он также сообщил, что новое назначение Агибалова — формальность и он покинет правительство области с 8 октября. 3 октября имя Агибалова вновь попало в СМИ — в связи с появлением указа о включении его в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Впрочем, в тот же день его из состава комиссии исключили.

Отметим, что Юрий Агибалов работал в должности заместителя губернатора с 2009 года, до этого возглавлял аппарат облдумы.