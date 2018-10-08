Санкт-Петербург, 8 октября, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов увидел непрофессионализм в работе ГУП «ТЭК СПб» и «Теплосети Санкт-Петербурга» — основных ресурсоснабжающих организаций города. О проблемах в их деятельности на совещании в Смольном доложил 8 октября начальник Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Владимир Зябко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

По словам Зябко, с начала отопительного сезона главы районов уже получили 84 предупреждения, управляющие компании — 51 представление и 100 предостережений. Зябко подтвердил, что все 23 тыс. 347 жилых зданий в Петербурге готовы к зиме, однако более 3 тыс. домов ГЖИ держит на контроле, так как там идет ремонт.

С начала отопительного сезона — с 28 сентября — в городе на трубах нашли около 350 дефектов, сотни домов в разных районах города были оставлены без тепла на время ликвидации аварий. Однако, по словам Зябко, ему не понятно, почему необходимо прибегать к столь непопулярным мерам.

«Эти отключения, которые проходят по коммунальным сетям, они могли бы происходить без отключения зданий. Эти схемы переключений не совсем отработаны. Прежде чем отключать сто и больше зданий, нужно проработать схему переключения. И «закольцовки» есть, и возможности, но это делается очень слабо», — объяснил Зябко.

Александр Беглов поинтересовался, кто отвечает за эти процессы. Зябко заявил, что такую работу должны вести ГУП «ТЭК СПб» и «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«Дайте мне соответствующую справку по этим отключениям, чтобы я провел совещание, и люди научились работать правильно. Непрофессионализм не должен отражаться на качестве обслуживания домов, особенно, если это касается тепла и горячей воды для жителей. Это непрофессионализм, надо разбираться с ним. Дайте конкретные свои предложения по компаниям и предприятиям, которые нерадиво занимаются этим вопросом», — потребовал Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен уделить особое внимание проблемам жилищно-коммунального хозяйства и усилить работу дежурной службы.