Бишкек, 8 октября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. По состоянию на начало октября 2018 года, при содействии государства более 11 тысяч сельских товаропроизводителей смогли получить свыше 5 млрд 176,8 млн сомов (4 млрд 978 млн рублей) льготных кредитов. Об этом сегодня, 8 октября, сообщила пресс-служба министерства финансов Киргизии.

Цитата из м/ф «Кто пасется на лугу». реж Галина Баринова. 1973. СССР Коровы

Больше всего денег было направлено в животноводческую сферу — 2 млрд 780,8 млн сомов (2 млрд 673,8 млн рублей). На растениеводство — 1 млрд 279,1 млн сомов (1 млрд 229,9 млн рублей), на переработку сельхозпродукции и прочие услуги — 1 млрд 116,9 млн сомов (1 млрд 73,9 млн).

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2018 года министерство финансов Киргизии и 11 работающих в стране коммерческих банков в рамках реализации государственного проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» заключили соглашение о субсидировании местных сельхозпроизводителей на 5 млрд 816 млн сомов (5 млрд 592,3 млн рублей).

По этой госпрограмме киргизстанские аграрии и фермеры могут получить кредиты на срок до трех лет. Для животноводов займы предоставляются под 10% годовых, для растениеводческих хозяйств — под 8% годовых и для переработчиков сельхозпродукции — под 6% годовых.