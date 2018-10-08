Симферополь, 8 октября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. В Анкаре создано общественно-политическое движение «Россия — Крым — Турция», которое будет работать на признание российского статуса полуострова. Об этом 8 октября журналистам сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Внутри Турции на уровне народной дипломатии появляются общественные деятели, политики и чиновники, которые будут работать на признание мировой общественностью Крыма как части России. Этот проект не только политический, но и экономический, поскольку в его задачи также будет входить вопрос налаживания экономического партнёрства между Крымом и турецким бизнесом», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители турецкой делегации в Крыму сообщили о том, что один из крупнейших в Турции производителей лакокрасочных материалов планирует построить на полуострове завод.