Санкт-Петербург, 8 октября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов собирается звонить министру обороны Сергею Шойгу, потому что в Северной столице опять проблемы с отоплением объектов, находящихся в ведении оборонного ведомства. Об этом Беглов заявил 8 октября во время совещания в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

Чиновники доложили врио губернатора, что в очередной раз структуры Минобороны, которые по-прежнему владеют собственностью на территории города, слишком поздно подключают свои зоны к отоплению.

Так, о проблемах с «военными» управляющими компаниями сообщили в Красносельском районе, проблемы с теплом возникли у дома №11 по улице Лермонтова в Красном Селе. С опозданием подключили к теплу общежитие на Петровской, 14, в Кронштадте, а общежитие на Макаровской, 3 до сих пор стоит без отопления. Там живут семь семей, которые сейчас пользуются электрообогревателями, так как котельная, стоящая на балансе Минобороны, до сих пор не работает. Ожидается, что ее включат в среду, 10 октября.

Александр Беглов попросил список «нерадивых» сотрудников и структур Минобороны, из-за которых уже не первый год отопительный сезон в некоторых районах Петербурга открывается с опозданием.

«Я лично позвоню министру обороны, чтобы он с ними разобрался. Их непрофессионализм не должен отражаться на качестве проживания людей в своих квартирах. Все они должны знать, что понесут ответственность независимо от ведомственной принадлежености. Минобороны это или другие ведомства. Сейчас болезни, грипп, простуда, дети болеют. А там кто-то в каких-то погончиках не может принять решение. Всех на карандаш», — пригрозил Александр Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, общий объем просроченной задолженности структур Министерства обороны РФ перед предприятиями ТЭК Санкт-Петербурга составлял на 1 августа 2018 года 3 млрд 300 млн рублей. Положение осложняется тем, что в соответствующих структурах Минобороны, отвечающих за ЖКХ, регулярно меняются юрлица и руководство.

Бывший губернатор Георгий Полтавченко на последнем для него заседании правительства Санкт-Петербурга 25 сентября требовал обеспечить безусловное теплоснабжение жилых зданий, независимо от того, кому они принадлежат.