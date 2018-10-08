Волгоград, 8 октября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Единовременное пособие для жителей Волгоградской области, в чьих семьях родился первый ребенок, вырастет вдвое — с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба администрации региона. Планируется, что нововведения начнут действовать с 1 января 2018 года. Эти деньги смогут получать женщины, родившие до 24 лет.

Василий Максимов. Материнство (фрагмент). 1871

«В связи с востребованностью данной меры и обращениями молодых семей, принято решение об увеличении возраста женщин, дающего право на выплату, — до 24 лет. Таким образом, численность женщин, имеющих право на пособие при рождении первого ребенка, увеличится более чем в 1,5 раза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Единовременные пособия будут выплачиваться вне зависимости от дохода семьи. Кроме того, в регионе вводится новая единовременная выплата. Теперь 50 тыс. рублей будут получать семьи, в которых родился второй ребенок. Правда, иметь право на деньги будут лишь те, чьим первым детям еще не исполнилось трех лет. Кроме того, среднедушевой доход в семье должен быть ниже полутора прожиточных минимумов.

На заседании 8 октября губернатор Андрей Бочаров поручил профильному управлению подготовить соответствующие поправки в региональное законодательства, внести их в облдуму, а также предусмотреть необходимые средства при составлении бюджета на 2019 год.