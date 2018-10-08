Санкт-Петербург, 8 октября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. С начала отопительного сезона в Петербурге уже обнаружено около 350 дефектов на теплосетях. Об этом сообщил глава городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петр Данилов ИА Красная Весна Батареи отопления

Срочного отчета о ситуации с батареями в городе потребовал врио губернатора Александр Беглов, для чего спешно собрал чиновников на совещание 8 октября.

«Дежурная служба доложила мне сегодня утром и ночью, что есть проблемы по поводу отопления домов, подачи горячей воды на те объекты, которые у вас находятся в работе», — сообщил Беглов собравшимся.

Бондарчук подтвердил, что к 08:00 утра 8 октября в городе было 25 дефектов на трубах, из них 18 относились к зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб», а семь — к зоне отвественности"Теплосети Санкт-Петербурга».

«На текущий момент данные дефекты ликвидированы», — заявил Бондарчук.

По его словам, проблем по отоплению в городе осталось «немного». Так, не запущена котельная в Кронштадте, она принадлежит министерству обороны и будет включена 10 октября.

Между тем, отопительный сезон начался еще 28 сентября. Все многоквартирые жилые дома подключены к системе отопления, но в некоторых из них все еще холодные батареи. Причина в том, что управляющие компании слишком медленно работали по продуванию или ремонту стояков.

Глава Жилищного комитета Валерий Шиян заявил, что паспорта готовности к зиме подписали всем 23 тыс. 347 жилым многоквартирным домам.

На сегодня без циркуляции тепла остаются 103 стояка на лестничных клетках в жилых домах. Из них 72 расположены в Кировском районе, 15 — на Васильевском острове, 10 — в Красносельском районе, шесть — в Кронштадте.

«К 19:00 8 октября, сегодня к вечеру циркуляция по этим стоякам должна возобновиться, и все жилые помещения будут иметь тепло», — отчитался Шиян.

Кроме того, проблемы с отоплением — у Перинатального центра на улице Орджоникидзе, 47, а также у Малоохтинского колледжа на Новочеркасском проспекте, 12.

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Особенно напряженная обстановка сложилась в Адмиралтейском районе, где уже произошли две крупных аварии, а от тепла дома оставались 24 раза с начала сезона. В зону отключения попадали 400 домов, 90 из них — трижды подряд. Например, в такую ситуацию попали жители домов на Обводном канале.

В некоторых случаях дефекты на внутренних сетях еще не ликвидированы, их обещают устранить до 18:00 8 октября. Кроме того, отключено 12 стояков, по которым расположены 54 квартиры, администрация района обещает закончить работы сегодня, если все собственники пустят специалистов к себе домой.

На Васильевском острове с начала сезона уже произошло 61 нарушение на теплосетях, а общежитие в Кронштадте, где живут семь семей, и которое отапливается котельной Минобороны, до сих пор стоит без тепла.

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Напомним, в Адмиралтейском районе в кафе на Измайловском проспекте 28 сентября из-за прорыва трубы с горячей водой погибли двое молодых людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен уделить особое внимание проблемам жилищно-коммунального хозяйства и усилить работу дежурной службы.