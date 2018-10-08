Москва, 8 октября, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации не ожидает повышения волатильности курса рубля при возобновлении покупок валюты Банком России. Об этом сегодня, 8 октября, заявил журналистам заместитель министра финансов России Владимир Колычев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, на рынке в принципе есть ожидания того, что закупки валюты Центробанком начнутся в тех объемах, которые предусмотрены бюджетным правилом. При этом будет ли Центробанк как-то компенсировать закупки валюты на внутреннем рынке, чтобы сгладить волатильность, — вопрос не к Минфину, а к регулятору, пояснил Колычев.

«Здесь нет неожиданности какой-то, вряд ли должна быть какая-то волатильность в момент, когда ЦБ возобновит эти операции», — сказал замминистра.

При этом Колычев заявил, что до конца 2018 года рубль может укрепиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России решил до конца декабря 2018 года не проводить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. После этого рубль существенно укрепился.