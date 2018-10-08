Вильнюс, 8 октября, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Министерство энергетики Литвы сегодня, 8 октября, объявило, что «представило для общественного согласования» новые правила торговли электроэнергией, которые не допустят проникновение в Литву электроэнергии, выработанной на Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Грук Андрей ИА Красная Весна ЛЭП

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Правда, где именно можно ознакомиться с детализацией плана, который к тому же, по утверждению пресс-службы минэнерго Литвы «вынесен для общественного согласования», в ведомстве не уточняют. Минэнерго Литвы лишь описало общий принцип, который, по мнению разработчиков плана, не допустит проникновение электроэнергии с Белорусской АЭС.

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Он сводится к следующему: «После пуска БелАЭС пропускная способность ЛЭП между Литвой и Белоруссией для торговли электроэнергией составит ноль мегаватт» (так дословно в тексте пресс-службы минэнерго Литвы), а в Калининградскую область через Литву можно будет поставлять только такой объём электроэнергии, «который может быть произведён в Калининградской области, но не израсходован».

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При этом, если Литва собирается полностью отказаться от закупок электроэнергии из Белоруссии или Калининградской области, остаётся совершенно непонятным, откуда будет поступать электричество для собственных нужд. В Литве производится (в зависимости от сезона) от 25% до 15% необходимой электроэнергии. Остальное экспортируется из Швеции (по подводному кабелю Nord Balt), Латвии (если производство в самой Латвии позволяет Риге импортировать Литве электричество), Белоруссии и Калининградской области России. Последние два направления для Литвы — сегодня ключевые.

Кроме того, неясно, как Литва планирует пресекать проникновение такой электроэнергии со стороны Латвии, власти которой не стали поддерживать Литву в борьбе с БелАЭС.

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Наконец, так и неясно, зачем тогда Литва ускоренными темпами ремонтирует ЛЭП у белорусской границы? Литовская оппозиция уже обвинила власти страны в том, что они борются с БелАЭС только «на словах», а реально как раз готовятся к покупке электричества со станции, вопреки специально принятому в парламенте закону, который в Литве признаёт БелАЭС — «угрозой нацбезопасности».

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