Ногинск, Московская область, 9 октября, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Российское законодательство, оставшееся со времен экспериментов с местным самоуправлением, требует масштабное начинание сопровождать общественными слушаниями. А раз так, то, возможно, публичные слушания могут повлиять на предотвращение негативных последствий того или иного начинания? Какие препоны преодолевать общественникам для того, чтобы донести свое мнение, рассказывает специальный корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Василий Перов. Ходоки-просители. 1880

Горячая тема для современных российских городов и поселков — строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ) — стала полем словесной битвы и местом проявления волевых качеств для общественников, пытавшихся обсудить проект оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода вблизи подмосковной деревни Тимохово. Деревня эта, находящаяся на северо-востоке Московской области, и так пребывает в неблагоприятной экологической обстановке, а тут еще к огромной свалке, расположенной неподалеку, предполагается добавить мусоросжигательный завод.

Разумеется, местное население встревожилось. Вероятно, решимость сделать общественное обсуждение мероприятием, максимально приближенным к реальности, и оценить угрозу со стороны МСЗ насторожила чиновников и коммерсантов от экологии. Вместо объективного донесения информации официальные лица и коммерсанты, судя по происходившему, нацелились на срыв общественных слушаний. Оборонительные порядки, воздвигнутые ими для того, вероятно, чтобы не допустить объективность в зал заседания совета, напоминают самые мрачно-забавные истории — от приглашения клакерской группы, состоящей из несовершеннолетних, до полицейского заслона, усиленного организаторами из структур компании-инвестора. Да и в самом зале не обошлось без провокаций. Так могут ли помочь во многом потерявшие свое значение общественные слушания в преодолении таких препятствий на пути истины?

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