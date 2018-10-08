Владимир, 8 октября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский упал на церемонии инаугурации своего сопартийца — губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Церемония инаугурации состоялась сегодня, 8 октября, во Владимире.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Жириновский поднимался на сцену по лестнице, однако споткнулся о последнюю ступеньку и упал на сцену. Политику помогли подняться, после чего он подошел к трибуне и начал выступать.

В своей речи Жириновский, в частности, заявил, что никто из жителей региона не пожалеет о том, что губернатором стал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября во Владимирской области прошел второй тур выборов губернатора. Сипягин набрал 57,03% голосов, существенно опередив действующего на тот момент губернатора Светлану Орлову, которая набрала только 37,46% голосов.