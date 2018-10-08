Ярославль, 8 октября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «Дельта Констракшн» может быть признано недобросовестным подрядчиком за плохую работу по капитальному ремонту жилья. Такая информация размещена на сайте УФАС России по Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крыша дома на улице Лучезарной

В УФАС обратился региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.

Фонд расторг в одностороннем порядке договор с «Дельта Констракшн» в отношении двух домов — это дома по улице Лучезарной №№ 2 и 4. Там были раскрыты крыши и брошены. Были жалобы от жителей. В случае расторжения договора в одностороннем порядке мы обязаны уведомить об этом УФАС. Далее антимонопольная служба должна принять решение — включать или нет компанию в список недобросовестных», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде содействия капитальному ремонту многоквартирный домов в Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, претензии к работе «Дельты» возникали неоднократно. До сих пор не выполнены работы, запланированные на 2017 год. Речь идет как минимум о 13 крышах и 12 фасадах. Но по большинству работ фонд принял решение расторгнуть договор по соглашению сторон.

При этом на крыши были найдены новые подрядчики, а фасады в этом году так и останутся не отремонтированными — погода уже не позволяет выполнять работы.