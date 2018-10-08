Ташкент, 8 октября, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и спецпредставитель правительства ФРГ по этой стране Маркус Потцель 8 октября обменялись мнениями по ситуации, складывающейся в Афганистане и перспективах мирного афганского процесса, сообщает МИД Узбекистана.

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«Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия в ходе реализации положений и рекомендаций Ташкентской декларации, которая была принята 27 марта на представительной международной конференции по Афганистану в Ташкенте», говорится в сообщении.

Стороны также обсудили привлечение денежных средств для финансирования ряда инфраструктурных объектов в Афганистане, среди которых строительство железнодорожной магистрали «Мазари-Шариф — Герат», линия электропередач «Сурхан — Пули-Хумри», автомобильные дороги.

Кроме того, было обсуждено участие Германии в образовательных проектах в Узбекистане, в частности в Образовательном центре в Термезе, где обучаются афганские граждане, также сторонами был рассмотрен вопрос создания Международного фонда поддержки образования в Афганистане.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Ташкенте 26−27 марта этого года прошла международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Основным лейтмотивом форума стало заявление узбекских властей о готовности создать на территории Узбекистана все необходимые условия для организации прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Итоговым документом конференции стала Ташкентская декларация, которая отражает основные аспекты взаимодействия с Афганистаном и предложения по урегулированию ситуации в этой стране.