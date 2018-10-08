Москва, 8 октября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. В Государственной Третьяковской галерее Москвы проходит выставка Архипа Куинджи: экспозиция стартовала 3 октября и продолжит свою работу до 17 февраля 2019 года включительно, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это крупный проект, на котором представлено около 180 произведений одного из самых ярких художников XIX столетия. Есть работы из частной коллекции, а также 23 музеев России, Азербайджана и Белоруссии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Третьяковская галерея в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ Архипа Куинджи в Москве

Ранее работы в Москве выставки Архипа Куинджи проходили только два раза: в 1914 и в 1992 годах. Русского художника греческого происхождения называют новатором в области пейзажной живописи. В своих произведениях он часто экспериментировал со светом, цветом и красящими пигментами. Обладая особой уникальной чувствительностью зрения, Куинджи находил интересное сочетание цветов при передаче различных состояний природы.

«Он создал новый эффект, его работы оживают при искусственном освещении», — отметила куратор выставки Ольга Атрощенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архип Куинджи. Закат над сосновым лесом. 1900-е (фрагмент)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архип Куинджи. Закат. 1900-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архип Куинджи. Вечер на Украине. 1878

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ Архипа Куинджи в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архип Куинджи. Молнечный свет в парке. 1890-е

Выставка состоит из четырёх разделов: «Притяжение земли», «Тайна ночи», «В просторах вечности» и «Опережая время». В галерее представлены известные всему миру картины, например, «Украинская ночь» (1876), «Лунная ночь на Днепре» (1880) и ее авторские повторения, «Березовая роща» (1879,) «Христос в Гефсиманском саду» (1901) и другие работы. Как писал о своем друге Илья Репин,«Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» — одно из главных событий перекрёстного года России и Японии. 3 октября стартовала вторая часть экспозиции, желающие увидеть исторические полотна могут попасть в Пушкинский музей без очереди: для этого нужно прийти на выставку в кимоно.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ Архипа Куинджи в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архип Куинджи. Пятна Лунного света в лесу. Зима. 1900-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Видеофильм