Владикавказ, 8 октября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. В Северную Осетию вернулась весна. В городе Моздоке второй раз в 2018 году зацвели каштаны. Более 200 саженцев, переданные в подарок городу учителем и известным на Кавказе натуралистом Александром Прокоповым, были высажены на улице Мира еще 15 лет назад, сообщила телекомпания «Алания».

_Alicja_ Цветущий каштан

По словам ветерана педагогического труда, Моздок является степным городом и нуждается в постоянном озеленении. Поэтому для него надо правильно подобрать породу деревьев. Именно каштан, как считает Прокопов, является «правильным» деревом.

Стоит отметить, что погода на Северном Кавказе этим летом выдалась особенно жаркой, а осенью — солнечной. Несмотря на то, что метеорологи прогнозируют уже ночью заморозки, днем солнце в ряде регионов СКФО прогревает воздух до температуры выше +20 градусов.

Читайте также: МЧС сообщило о заморозках, ожидающихся на Северном Кавказе

Так, Северо-Осетинский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил, что 6 и 7 октября местами по территории республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов. А днем в регионе по-летнему тепло, и в некоторых районах цветут каштаны.