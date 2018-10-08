Калуга, 8 октября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Жители Калуги в течение недели смогут увидеть оригиналы писем и проследить особенности отправки писем в XIX веке. Такую возможность даст филателистическая выставка «Посткроссинг. Век XIX», которая открывается в центральном отделении почтовой связи областного центра на площади Старый Торг. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, материалы для выставки предоставлены калужским филателистом Олегом Малиновским.

Фото предоставлено УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Всемирный день почты

Уточняется, что экспозиция организована в рамках празднования Всемирного дня почты. Напомним, новый международный праздник — Всемирный день почты, который ежегодно празднуется 9 октября, был учреждён в 1969 году Всемирным почтовым союзом. Мероприятия, посвященные этому празднику, проводятся в течение недели и называются Международной неделей письма.

Также с 8 по 14 октября в центральном отделении почтовой связи Калуги будет проводиться гашение марок и конвертов специальным штемпелем «Международная неделя письма».

Особое событие недели — проведение конкурса профмастерства среди сотрудников Калужского филиала Почты России, на котором определятся лучшие начальники и операторы отделений почтовой связи Калужской области.

Для юных калужан 11 октября в Калужской областной детской библиотеке состоится мероприятие «Письма пишите и получайте…», где дети узнают историю писем и услышат рассказ посткроссера о международном проекте по обмену почтовыми открытками.