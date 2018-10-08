Москва, 8 октября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Иногда такая невинная забава, как селфи, приводит к летальному исходу, если выполняется в рискованных условиях. Между 2011—2017 годами в разных странах мира 259 человек погибли в подобных инцидентах при попытке получить идеальный и самый необычный селфи, сообщает AMNA.

(сс) rawpixel Селфи

Селфи — это относительно недавнее явление, подсчитано, что примерно один миллион селфи снимаются каждый день молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет. Средний возраст жертв фатальных селфи — 23 года, это большей частью (72,5%) мужчины (женщин — 27,5%). Большинство смертельных случаев произошло в Индии и впоследствии в России, США и Пакистане. Основными причинами смерти становились утопление, падения, различные виды транспорта, но есть и такие случаи, как гибель от животных, электрического тока и огнестрельного оружия.

Число инцидентов выросло с течением времени, так, в 2011 году было только три смерти из-за селфи, в то время как в 2016 году — 98, а в 2017-м — 93. Реальные цифры могут быть гораздо больше (например, связанные с дорожно-транспортными происшествиями).

Напомним, недавний случай селфи, приведший к смерти, произошел в Пензенской области: трагедия случилась в начале июля, когда 17-летний юноша выпал из окна 7 этажа в попытке заснять на телефон грозу.