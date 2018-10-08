Обнинск, Калужская область, 8 октября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Городском парке Старого города Обнинска Калужской области состоялся семейный забег в поддержку миссии против рака груди «Бежим вместе». Как сообщили 8 октября корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции, она призвана популяризовать культуру ответственного отношения к здоровью и привлечь внимание к проблеме рака молочной железы — самого распространенного среди женщин онкологического заболевания.

Фото Екатерины Мироновой. Участники семейного забега

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В 2018 году участие в забеге приняли почти 190 человек. Наряду со взрослыми, которые соревновались в дистанциях три и пять километров, бежать «за здоровый образ жизни» пришли дети. Для юных бегунов был предусмотрен маршрут длиной один километр. Все участники по итогам мероприятия получили памятные медали с символом борьбы против рака груди — розовую ленточку.

Октябрь — международный месяц борьбы против рака груди. Акция «Бежим вместе» не просто привлекла внимание к этой важной проблеме, но и дала женщинам возможность бесплатно проверить здоровье прямо на месте, без записей и направлений. Более 30 женщин прошли первичный осмотр у маммологов в специально оборудованной зоне, семь из них были направлены на дополнительную диагностику.

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Наряду с работой диагностической зоны в рамках акции «Бежим вместе» были организованы зоны красоты с мастер-классами визажистов, конкурсы с призами, а также концертная программа с участием обнинских творческих коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, рак молочной железы занимает первое место в структуре онкозаболеваний женщин. Ежегодно злокачественные новообразования молочной железы диагностируют более чем у 500 жительниц Калужской области.