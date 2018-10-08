Актюбинск (Актобе), Казахстан, 8 октября, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В Актюбинской области состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший учитель — 2018», в ходе которого педагоги получили денежные сертификаты по 50 и 100 тыс. тенге ($134 и $268), сообщает 8 октября издание «Казинформ».

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

В мероприятии приняли участие 1200 педагогов. Девять учителей получили сертификаты на 100 тыс. тенге и 22 учителя — на 50 тыс. тенге. Медали и почетные грамоты учителям Актюбинской области вручил аким (глава) региона Бердыбек Сапарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, награждение победителей республиканского конкурса «Лучший педагог — 2018» состоялось 2 октября 2018 года. Размер денежной премии составил $6,62 тыс.