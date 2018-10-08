Бразилиа, 8 октября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Дилма Руссеф не смогла получить место в сенате страны по итогам выборов 7 октября, пишет газета El Mundo.

Senado Federal Дилма Руссеф

Руссеф баллотировалась на место федерального сенатора от штата Минас-Жерайс от Партии трудящихся. По итогам обработки 97% бюллетеней она набрала 15,06% голосов, уступив трем другим кандидатам. Это место в сенате досталось Родриго Пачеко от правой партии «Демократы».

Такой результат стал неожиданным, поскольку, по данным опроса, опубликованного институтом исследования общественного мнения Ibope 6 октября, Руссеф могла рассчитывать на победу.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство голосов на выборах президента Бразилии получил кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару — 46,6%, второе место занял представитель «Партии трудящихся» Фернандо Аддад (28,5%). Победитель определится во втором туре голосования 28 октября.

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