Ярославль, 8 октября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Депутата Ярославской областной думы Эльхана Мардалиева СМИ и пользователи соцсетей обвиняют в регулярной неправильной парковке автомобиля с символикой КПРФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщество «Неравнодушный Ярославль» Машина депутата у здания облдумы

Мардалиев недавно был избран председателем комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления областной думы. Ярославцы недовольны, что коммунист паркует свою машину то на месте для инвалидов, то в районе действия знака «остановка запрещена», то на перекрестке. Последнее фото начало распространятся в соцсетях 8 октября.

«Настойчивость и упорство главы комитета Ярославской областной думы по законодательству просто поражает», — написал администратор группы «Дороги Ярославля» в Facebook под очередным фото.

Сам коммунист считает что это попытка опорочить коммунистов.

На прошлой неделе началась очередная кампания против КПРФ и меня лично. Не найдя никаких более-менее весомых аргументов «блюстители порядка» начали пакостить по-мелочи — объявили «охоту» за машиной КПРФ, за правильностью ее парковки у здания областной Думы. Смею вас заверить, что этих «блюстителей» не интересуют ни правила дорожного движения, ни правильность парковки машин, ни интересы ярославцев (чем они прикрываются). Они просто отрабатывают задание! Возможно, это элемент некоего давления. Но я хочу их разочаровать — позиция КПРФ и моя лично от их «охоты» не изменится. Мы как защищали интересы ярославцев и жителей области, так и будем их отстаивать впредь! Ну, а к мелким пакостям не привыкать!», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Эльхан Мардалиев.

Коллеги-единороссы в областной думе, между тем, не спешат реагировать на сигналы общественности. Как сказал заместитель председателя думы, глава фракции «Единая Россия», дума будет реагировать только в случае официального обращения.

Дума, конечно, будет реагировать при наличии официальных заявлений каких-то должностных лиц, кто за этим следит. Например, из ГИБДД или администрации Кировского и Ленинского районов. Если господин Марадалиев действительно это делает, и я думаю, что, наверное, это так и есть, то лицу, занимающему должность руководителя законодательного комитета, это не к лицу. Тем более, что наши уважаемые коллеги коммунисты всегда выступают за права людей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя областной думы Николай Александрычев.

Александрычев отметил, что сам он всегда паркуется правильно даже если приходится оставлять машину за квартал от здания думы. Отметим, пользователи соцсетей в Ярославле не в первый раз порицают депутатов за пренебрежение правилами дорожного движения. Несколько лет назад ярославцы негодовали по поводу парковки машины председателя муниципалитета Павла Зарубина, который оставлял машину перед входом в здание муниципалитета.