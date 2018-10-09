Москва, 9 октября, 2018, 03:01 — ИА Регнум. В чем смысл существования общественных советов при российских министерствах и соответствуют ли эти советы своей заявленной в названии роли, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Minfin.ru Заседание Общественного совета при Минфине России

Созданные в 2005 году общественные советы при министерствах должны были обеспечить обратную связь, позволить соответствующим министерствам услышать голос экспертов и общественное мнение. Но за 13 лет существования можно сделать неутешительный вывод — эти советы вместо того, чтобы организовать обещанный диалог, превратились в дополнение к пиар-отделам ведомств.

Причем пиар-отделам ленивым, не утруждающим себя даже собираться для обмена мнениями. Как, например, общественный совет при Минэкономразвития, заявляющий к рассмотрению серьезнейшие темы правительственного уровня, вроде социально-экономического развития Крыма и Севастополя или поправок в госпрограмму экономического развития и инновационной экономики. По этим темам совет проводит с 3 апреля 2017 года по 10 сентября 2018 года 11 заседаний в форме заочного голосования (!). Итогом «рассмотрений» стало безоговорочное одобрение всего без малейших замечаний. Сложно даже понять, читали ли члены общественного совета то, за что голосовали, и есть ли смысл в том, чтобы длить такого рода одобрямсы до бесконечности.

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