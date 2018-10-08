Москва, 9 октября, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Всемирная ассоциация русскоязычной прессы провела свою ХХ, юбилейную встречу в Нью-Йорке (США). Адекватно ли выбранное для проведения юбилея место задачам российской «мягкой силы», рассуждает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

О необходимости «мягкой силы» как инструмента продвижения интересов государства и общества толкуют сегодня непрестанно. Предполагается, что пресса, представляющая собой сплоченную вокруг общей истории и языка общность, должна и выражать интересы данной общности. Вот и агентство ТАСС при поддержке МИД РФ окормляет соответствующую ассоциацию, в которую входят более 400 изданий со всего мира.

Только вот место, которое было выбрано, чтобы провести торжественное знаковое мероприятие, выглядит в нынешних реалиях откровенным издевательством как над российской культурой, так и над самим принципом пресловутой «мягкой силы». Так не слишком ли она мягка?

Читайте статью Глупое предательство: МИД России и его очень «мягкая сила» и другие статьи Сергея Артёменко.