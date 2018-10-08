Севастополь, 8 октября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Заксобрание Севастополя может на законодательном уровне закрепить понятие «туристический кластер». Об этом 8 октября журналистам сообщила председатель постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«У нас недостаточно используется кластерный подход, закреплённый в Стратегии туризма РФ. Нужны дополнительные меры в части установления на законодательном уровне определения «туристический кластер», а также распространения в субъектах РФ лучших практик применения государственно-частного партнёрства», — отметила депутат.

По её словам, в ближайшее время парламент города рассмотрит этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года губернатор города Дмитрий Овсянников заявил об увеличении отдыхающих по сравнению с 2017 годом на 15%.

«Улучшающаяся транспортная инфраструктура также позитивно влияет на этот процесс, например, запуск Крымского моста или приближающееся открытие трассы «Таврида», — отмечал губернатор.