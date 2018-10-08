Кемерово, 8 октября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В музее-заповеднике «Томская писаница» в Яшкинском районе Кемеровской области состоялось торжественное открытие нового вольера для питомцев зоопарка — собак породы «Аляскинский маламут». Новый дом для этих дружелюбных и ласковых зверей подарила Сибирская генерирующая компания.

Служба по связям с общественностью СГК СГК подарила кузбасскому музею-заповеднику вольер для маламутов

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню защиты животных. В присутствии самых главных посетителей музея — детей — вольер открыл директор музея Алексей Стоянов.

Новый дом маламутов разделен на два сектора, сообщает служба по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании (СГК). В каждом установлено деревянное помещение, где собаки могут переждать непогоду, хотя в целом эта порода приспособлена обитать в условиях низких температур под открытым небом. В ближайшее время травяной покров засыплют галькой — жесткое покрытие необходимо для комфортного содержания собак. Всего в вольере будут жить четыре собаки — по две каждого пола. Пока же в новый дом поселили двухлетнюю Дину и Кабула, которому уже исполнилось 4 года.

«Маламуты — добрые, дружелюбные собаки, с которыми очень любят общаться дети. В новом вольере им будет комфортно и удобно, — отметил директор музея-заповедника «Томская писаница» Алексей Стоянов. — Мы благодарны энергетикам за помощь. Благодаря им условия содержания наших питомцев в мини-зоопарке становятся лучше».

Сибирская генерирующая компания уже не первый год помогает музею — в прошлом году при поддержке СГК в мини-зоопарке был открыт вольер. Сейчас в нем обитают еноты, но в конце года туда будут переселены несколько сов.