Москва, 8 октября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Автор законопроекта о запрете ретейлу возврата продукции поставщикам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») считает заявления о том, что предложенные ей меры приведут к дефициту товаров на полках, уловкой, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

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«Обман про дефицит — это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей. Кстати, иностранным поставщикам торговые сети не имеют права ничего вернуть и не возвращали никогда. Получается, торговые сети ущемляют интересы исключительно наших отечественных производителей, а значит, и российских граждан», — отметила Яровая.

По ее мнению, запугивание дефицитом продуктов — «не более, чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян».

Яровая предложила провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними.

По ее словам, торговые сети сегодня «издеваются» над производителями и возвращают им нереализованную продукцию. В связи с этим производители теряют собственные средства.

«Между сторонами заключается договор купли-продажи, по которому производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату. Он произвёл, понёс все затраты на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, а также заработную плату работникам, налоги, кредиты. Как и человек — покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе. Если купил лишнее и не съел — в магазин вернуть не имеет права. Честное распределение рисков. Но торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное», — отметила Яровая.

По ее словам, о такой проблеме ранее заявили представители регионов, а также союз производителей РФ. Так, например, в 2017 году членам ассоциации «Хлебопеки Санкт-Петербурга» из торговых сетей вернулось более 14 тыс. тонн непроданного хлеба, общей суммой на 1,3 млрд рублей.

Запрет для торговых сетей на возврат поставщикам нераспроданных товаров по истечении срока годности, который предлагает законодательно закрепить Яровая («Единая Россия») вместе с группой депутатов, может привести к дефициту продуктов, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, пишут «Известия».