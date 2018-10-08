Москва, 8 октября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Мерам реформы образования в России уделяется недостаточно внимания, чтобы достичь уровня качественно нового, инновационного уровня экономического развития. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил председателя Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019−2021 гг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«У нас в стране 25% функциональной безграмотности по международным исследованиям. 25% людей выпадают из активной работы, в будущем они не будут столь успешными. Это недостаточно для той ситуации с человеческим капиталом, что у нас, при том что в развитых инновационных экономиках этим неуспешным детям уделяется больше внимания и они становятся успешными. Таких программ даже не предложено, хотя они указаны в наших предложениях», — заявил Кудрин.

В целом мер, что предложены в университетском образовании, недостаточно, чтобы стать амбициозной продвинутой инновационной экономикой и достичь тех темпов производительности труда, которые правительство закладывает на будущее, указал Кудрин.

«И через 10 лет, сейчас не сделав это, мы будем кусать локти, что мы выбились из тренда технологической мировой революции. Сегодняшние шаги недостаточны в сфере образования, и соответственно, и расходы», — подчеркнул он.

По его словам, структура бюджета из года в год практически не меняется — расходы на образование и медицину хоть и растут номинально, не в относительном выражении. Согласно предложению Счётной палаты, расходы на здравоохранение должны вырасти с 3,3% до 4%, на образование — с 3,7% до 4,2% и больше.