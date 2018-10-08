Кемерово, 8 октября, 2018, 06:45 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила, что на предстоящей неделе из-за ремонта инженерных коммуникаций будет затруднено движение автотранспорта на одном из участков проспекта Ленина в Кемерове.

Служба по связям с общественностью СГК В Кемерово затруднится автодвижение в связи с ремонтом тепловой камеры

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, в период с 8 по 15 октября в связи с проведением ремонта тепловой камеры будет затруднено движение транспорта на проспекте Ленина в районе дома №63. Тепловая камера расположена непосредственно на проезжей части.

На время ремонтных работ движение автомобильного транспорта на этом участке проспекта Ленина от улицы Соборной в направлении к Пионерскому бульвару будет осуществляться по двум полосам.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения горожанам за неудобства и призывает автомобилистов быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.

Тепловая камера — это специальное сооружение, которое предназначено для создания зоны обслуживания оборудования тепловых сетей. В камере расположена запорная арматура для управления участками трубопроводов.

СГК обращает внимание горожан, что ремонт тепловой камеры не повлияет на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Подача тепловой энергии будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений.