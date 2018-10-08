Чебоксары, 8 октября, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Пока в Чебоксарах обсуждали проблемы пассажирских перевозок, тенденцию увеличения доли коммерческих перевозчиков, налоговая служба Чувашии потребовала обанкротить одного из муниципальных перевозчиков. Иск в Арбитражный суд Чувашии с требованием признать несостоятельным Новочебоксарское муниципальное унитарное предприятие троллейбусного транспорта поступил, но пока оставлен без движения в связи с недочётами. Истец — Управление Федеральной налоговой службы по Чувашии — должен до 26 октября 2018 года устранить недочёты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Долгопский Новочебоксарск

Напомним, 5 октября 2018 года в Чебоксарах в рамках Конгресса местных властей Евразии и Ассоциации городов Поволжья его участники обсудили проблемы пассажирских перевозок. Там же было озвучено, что с декабря 2018 года транспортная система столицы Чувашии будет оптимизирована, в приоритете будут троллейбусы, автобусы средней и большой вместимости, для чего планируется обновить передвижной состав.

Участники совещания посетили муниципальное предприятие — Чебоксарское троллейбусное управление, которое на сегодня обслуживает свыше половины пассажирских перевозок в городе. Данное предприятие одно из немногих, которое не только удалось сохранить в кризисные годы, но и сделать прибыльным. На МУП работает 1650 человек, силами предприятия ежедневно перевозится около 190 тыс. пассажиров и 5,5 млн — в месяц.

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А тем временем во втором городе республики — Новочебоксарске аналогичное муниципальное предприятие может быть признано банкротом. Соответствующий иск, предъявив претензии на сумму 6 820 902,52 рубля, подало Управление ФНС по Чувашии 3 октября 2018 года, а 5 октября суд оставил его без движения.

«Заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: к заявлению не приложены уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии заявления должнику. В нарушение указанных норм уполномоченным органом к заявлению приложен скриншот программы отправки электронных писем. При изложенных обстоятельствах суд считает необходимым оставить заявление Федеральной налоговой службы в лице Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике без движения, установив срок, в течение которого заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения», — отмечается в определении суда.

Это далеко не первая попытка налоговой службы признать МУП, созданный в 1992 году, несостоятельным. В марте 2017 года она уже требовала обанкротить перевозчика, предъявив претензии на 28,1 млн рублей. 24 апреля 2017 года суд прекратил производство по делу в связи с погашением долга.

«Заявление мотивировано тем, что предприятие по состоянию на 01.03.2016 года имеет задолженность по обязательным платежам в размере 28 177 892 руб. 62 коп., в том числе 23 017 063 руб. 68 коп. основного долга, 5 123 827 руб. 16 коп. пени, 37 001 руб. 78 коп. штрафа. Просроченная свыше трех месяцев задолженность по обязательным платежам составляет 708 106 руб. Поскольку принятыми мерами образовавшаяся задолженность должником не погашена, ФНС России просит признать предприятие банкротом», — отмечалось в материалах дела.

В 2017 года новочебоксарское предприятие неоднократно попадало в медиаповестку региона. В феврале на совещании по вопросу задолженности за потребленную электроэнергию Новочебоксарского МУП троллейбусного транспорта прозвучало, что оно «с 2013 года постоянно находится в состоянии угрозы отключения электроэнергии». На тот момент долг перед АО «Чувашская энергосбытовая компания» составлял около 5 млн рублей. Было озвучено, что у руководства предприятия есть план выхода из кризиса, в том числе и за счёт сокращения рейсов по убыточным маршрутам в менее востребованные часы.

А осенью 2017 года предприятию всё же ограничили услугу, отключив электроэнергию за долги. Это 24 октября 2018 года привело к остановке троллейбусов на линиях. Власти извинились перед горожанами и пообещали, что «оплата средств за электроэнергию уже частично осуществлена и будет полностью оплачена до 31 октября».

Похоже, ситуация с долгами перед энергетиками снова ухудшилась, так как 2 октября 2018 года АО «Чувашская энергосбытовая компания» обратилось с иском к перевозчику, требуя взыскать 337 844,95 рубля долга. Дело пока к производству не принято. В базах суда имеется помимо этого еще три иска от АО, поданных в 2018 году, но по всем производство прекращено в связи с отказом от исков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы на рынке перевозок наблюдаются не только у одного МУП. С июля 2018 года ушёл с рынка пассажирских перевозок в пяти городах Чувашии, включая Новочебоксарск, государственный перевозчик «Чувашавтотранс». Тогда власти заявили, что на маршруты выйдут частные перевозчики. Само же предприятие в середине сентября 2018 года признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. К моменту вынесения решения судом в реестр кредиторов были внесены требования на сумму свыше 84,9 млн рублей.

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