Санкт-Петербург, 8 октября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Коммунистическая партия «Коммунисты России» планирует выдвинуть в губернаторы Санкт-Петербурга на выборах в сентябре 2019 года экс-главу Камчатки, помощника депутата петербургского Заксобрания Михаила Машковцева. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в политбюро партии.

Kplo.ru Михаил Машковцев

Машковцев занимал пост губернатора Камчатского края с 2000 по 2007 год. С 2012 года он является секретарем ЦК КПКР по идеологии. Он родился 1 января 1947 года. «Михаил Машковцев в свое сумел добиться качественного улучшения дел в Камчатском крае, он известен, как народный губернатор, такой руководитель, по нашему мнению, и нужен Северной столице. Управленческий опыт у него огромный», — подчеркнули в партии.

Там отметили, что решение о выдвижении пока носит предварительный характер, так как официально избирательная кампания еще не стартовала. Назвали в партии и «запасных кандидатов», среди них руководитель петербургского отделения партии Сергей Малинкович, адвокат Юрий Савин, а также управленец и инженер Александр Сахаров.

Однако сам Машковцев считает себя кандидатом №1.

«У меня много недостатков, но скромность в их число не входит. На мой взгляд, Полтавченко неплохо справлялся с Петербургом, но он чисто хозяйственник. А губернатор должен быть политиком. Он им, к сожалению, не является, и поэтому недостатков в деятельности петербургского правительства очень много», — сказал Машковцев корреспонденту ИА REGNUM.

У него же, по его мнению, «сил на один срок еще хватит», в последние восемь лет он трудился помощником депутата ЗакСа, а в свое время «поднял из руин Камчатку». Машковцев заявил, что не так давно навещал этот далекий от Петербурга регион, и там многие его помнят. «Кто с ненавистью, но большинство с любовью вспоминали меня», — добавил он.

Машковцев не сомневается, что сумеет одолеть любого кандидата, если только сможет попасть в бюллетень. «Победить удастся безусловно, но удастся ли пройти муниципальный фильтр, этот искусственный барьер для любого сильного кандидата?» — рассуждает он.

Партия «благословила» его выдвижение, заключил Машковцев, так что это можно считать делом уже решенным. «Если только меня завтра не пристрелят в подворотне, как сильного кандидата», — оговорился он.

Будучи на посту губернатора Петербурга, Михаил Машковцев намерен более четко обозначать свою политическую позицию по важным вопросам. Этого Георгию Полтавченко не хватало, считает экс-губернатор Камчатки.

«Что это за попытки отдать церкви культурные, музейные памятники, а в разгар рабочего дня проводить крестные ходы по Невскому проспекту вопреки закону, который запрещает там любые общественные мероприятия, в том числе и церковные? Ведь церковь это такая же общественная организация, как и другие. Со строительством стадиона именно его (Полтавченко — прим.ред.) политическая всеядность позволила пробиться к этому проекту куче воров», — считает Михаил Машковцев.

Он добавил, что в декабре «Коммунисты России» планируют провести пленум ЦК, где может быть утверждена его кандидатура как выдвиженца от партии, однако чисто формально этого делать не обязательно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября президент Владимир Путин назначил теперь уже бывшего полпреда в СЗФО Александра Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга, предложил тому самостоятельно определиться, будет ли он баллотироваться на должность главы города на выборах в сентябре 2019 года.