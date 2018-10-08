Калуга, 8 октября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. В Калужской области бывший работник предприятия, обеспечивающего функционирование районных электросетей, решил испортить оборудование лесной электроподстанции, чтобы затем сдать его в пункт приема металла. Об этом 8 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф/ Горящая покрышка

По данным ведомства, реализуя свой замысел, подозреваемый пришел в лес, где на ближайшей свалке нашел старую автомобильную покрышку. Прислонив покрышку к стенке подстанции, он облил её бензином и поджог, чтобы обесточить работающий трансформатор и вывести из строя. Дождавшись, когда пламя начнет разгораться, мужчина ушел домой, чтобы через некоторое время вернуться на место происшествия и демонтировать металлическую конструкцию.

Получив информацию, что на подстанции возникла аварийная ситуация, на место выехала бригада энергетиков, которые обнаружили возгорание и признаки несанкционированного проникновения на огороженную территорию. Были приняты меры к недопущению распространения огня. О произошедшем энергетики сообщили в полицию. В случае, если электрическая подстанция была бы полностью уничтожена огнем, предприятию был бы причинен имущественный ущерб на сумму 2 млн рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных действий. При общении с правоохранителями мужчина сознался в содеянном. В настоящее время следственным подразделением ОМВД России по Дзержинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 2 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд. Злоумышленнику грозит наказание, связанное с лишением свободы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, вечером 7 октября в Калуге загорелась трансформаторная подстанция на улице Литвиновская. В результате пожара пострадавших нет. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить пожарному инспектору.

Ранее сгорел канцерный зал Калужского областного музыкального колледжа им. Танеева на улице Баженова. Возгорание возникло на чердаке помещения, где велись ремонтные работы. При тушении пожара частично обвалилась крыша концертного зала. Губернатор области Анатолий Артамонов на заседании кабинета министров 8 октября распорядился установить виновных в пожаре.