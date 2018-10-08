Москва, 8 октября, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Граждане предпенсионного возраста в случае сохранения льгот по уплате налога на имущество и земельного налога получат порядка 1700 рублей в год дополнительного дохода. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом на комитете Госдумы по бюджету и налогам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Если в среднем рассчитывать дополнительный доход, который получат домохозяйства, что льготы будут сохранены по возрасту, который действовал на 31 декабря, то в среднем по налогу на имущество — это 1100 рублей на человека в год, по налогу земельному — порядка 681 рублей», — подчеркнула она.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект, сохраняющий налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста.

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