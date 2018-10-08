Париж, 8 октября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Стали известны имена первых пяти претенденты на самую престижную индивидуальную награду в футболе «Золотой мяч». Об этом сообщает французский журнал France Football, который является учредителем награды.

لا روسا — عمل شخصي Золотой мяч

В число первых пяти претендентов вошли вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер, нападающие «Реала» Гарет Бэйл и Карим Бензема, форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани.

Отметим, что издание объявит имена 30 игроков, среди которых будет выбран лучший футболист мира 2018 года.

Напомним, «Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. С 2008 по 2017 год награду получали исключительно Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Читайте также: Кака назвал главных претендентов на «Золотой мяч», и это не Месси с Роналду