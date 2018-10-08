Москва, 8 октября, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Предложение Минтруда о внесении в Трудовой кодекс поправок об обязанности работодателей вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников не только трудновыполнимо работодателями на практике, но и не обезопасит сотрудников, считают опрошенные ИА REGNUM представители производственных компаний.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минтруд сообщила о подготовленных поправках в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работодатель должен «обеспечить» учёт микротравм, полученных работниками, а также рассматривать обстоятельства и причины, приведшие к их возникновению. Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения».

Речь идет о травмах, которые не повлекли «расстройства здоровья» и не привели к уходу на больничный. Авторы инициативы считают, что микроповреждения могут стать предвестниками несчастных случаев на производстве.

По мнению директора Департамента по организационному развитию и маркетингу компании — производителя насосного оборудования «Грундфос» Елены Беляевой, предложение вести учёт синяков, ссадин и других микротравм сотрудников не имеет под собой какого-либо экономического обоснования и кроме того — нереализуемо на практике.

«Непонятно, каким образом работодатель будет вести этот учёт. Микротравмы могут находиться как на открытых частях тела, так и быть незаметными. Кроме того, каждый человек имеет право на личную жизнь и не обязан отчитываться за неё перед работодателем.

Тезис о том, что микроповреждения могут быть предвестниками серьёзных заболеваний, также сомнителен. Полагаю, что если взять соотношение микротравм, которые по сути являются обычными синяками и царапинами, и повреждений, которые могут свидетельствовать о заболевании, то первых будет существенно больше, чем вторых.

Если же цель данного законопроекта в том, чтобы максимально обезопасить сотрудников и предупредить у них какие-либо осложнения со здоровьем, то и она не будет достигнута таким способом. Человек, который следит за своим здоровьем, не нуждается в дополнительном контроле со стороны работодателя. И наоборот: если сотрудник относится к себе безразлично, то не помогут никакие законодательные инициативы».

Введение данных поправок может привести к злоупотреблению со стороны работников — где гарантия, что травму он получил на рабочем месте, считает инспектор по кадрам «Солнечногорского завода «ЕВРОПЛАСТ» Александра Агеева.

«Соответственно работодателю необходимо усилить осмотр перед выходом на смену, что повлечет за собой нагрузку на других работников (сотрудников, ответственных за осмотр), их обучение и увеличение штата, т.к. для осмотра потребуются работники обоих полов.

Да и самим осматриваемым придется затратить дополнительное время, чтобы пройти осмотр до и после смены или в течение смены.

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